Ya removieron 30 mil metros cúbicos en el Cerro Hermitte

En los próximos días se incorporará un nuevo parque de maquinaria pesada para acelerar las tareas.

Este viernes, el intendente Othar Macharashvili, recorrió el sector donde se llevan adelante los trabajos en el cerro Hermitte, que buscan regularizar y brindar estabilidad a una zona considerada de alta complejidad geotécnica.

En el lugar, el jefe comunal, estuvo acompañado por el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Fernando Ostoich, el equipo técnico municipal, representantes de la empresa Indus, que ejecuta los trabajos para CAPSA, y autoridades de la operadora, con quienes evaluó el desarrollo de las distintas etapas previstas en el proyecto ejecutivo elaborado por la consultora IATASA.

En ese contexto, Macharashvili destacó: “la obra ya se encuentra en plena ejecución y señaló que actualmente se movilizaron alrededor de 30.000 metros cúbicos de material. Asimismo, adelantó que la próxima semana se incorporará un nuevo parque de maquinaria pesada para reforzar el ritmo de los trabajos y avanzar con las etapas programadas”.

El intendente remarcó que “se trata de una intervención compleja debido a las características del terreno y explicó que cada acción responde al proyecto técnico diseñado para estabilizar definitivamente el cerro. Estamos trabajando paso a paso para regularizar toda esta zona. Es un sector inestable y el objetivo es dejarlo en condiciones seguras", afirmó.

Finalmente, pidió comprensión y paciencia a la comunidad, mientras continúan las tareas y estimó que en aproximadamente 30 días ya podrá apreciarse el ordenamiento general del sector, mientras que el plazo total de ejecución demandará entre 60 y 70 días, de acuerdo con el cronograma previsto.