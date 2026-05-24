Desde esta noche comienzan los cortes por el desfile del 25 de Mayo

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia dio a conocer el esquema de cortes y restricciones de tránsito previsto para el desfile cívico-militar por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, que se desarrollará este lunes en el centro de la ciudad.
Las primeras interrupciones comenzarán este domingo 24 de mayo a partir de las 19:30, cuando quede inhabilitada la circulación en la esquina de 25 de Mayo y San Martín. La medida responde al armado del palco oficial para el acto central.
El operativo continuará el lunes desde las 6 de la mañana, con la prohibición de circular y estacionar sobre San Martín, entre Francia y 9 de Julio. La misma restricción alcanzará a la calle Sarmiento en ese mismo tramo.
Desde el Municipio pidieron a conductores y peatones respetar la señalización dispuesta en la zona y seguir las indicaciones del personal de tránsito durante el desarrollo de las actividades oficiales.