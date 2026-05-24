La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó cómo funcionará la circulación vehicular durante las actividades por el aniversario de la Revolución de Mayo. Los desvíos arrancarán este domingo con el montaje del palco oficial.

Desde esta noche comienzan los cortes por el desfile del 25 de Mayo

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia dio a conocer el esquema de cortes y restricciones de tránsito previsto para el desfile cívico-militar por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, que se desarrollará este lunes en el centro de la ciudad.

Las primeras interrupciones comenzarán este domingo 24 de mayo a partir de las 19:30, cuando quede inhabilitada la circulación en la esquina de 25 de Mayo y San Martín. La medida responde al armado del palco oficial para el acto central.

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El operativo continuará el lunes desde las 6 de la mañana, con la prohibición de circular y estacionar sobre San Martín, entre Francia y 9 de Julio. La misma restricción alcanzará a la calle Sarmiento en ese mismo tramo.

Desde el Municipio pidieron a conductores y peatones respetar la señalización dispuesta en la zona y seguir las indicaciones del personal de tránsito durante el desarrollo de las actividades oficiales.