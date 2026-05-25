Detenido en Brasil por fotografiar y enviar mensajes racistas contra un niño

Un ciudadano argentino tomó fotos y videos del menor sin autorización y los envió por redes sociales junto con mensajes discriminatorios: “Lo puedo tomar como esclavo”.

La localidad de Tiradentes, en Minas Gerais, Brasil, fue escenario de un incidente perturbador que resuena en toda la región. Un ciudadano argentino, de 63 años, fue arrestado por presuntos actos de racismo contra un niño de tan solo 7 años, mientras viajaban en el popular tren turístico Maria Fumaça. El acusado, Eduardo Ignacio, enfrenta ahora serias denuncias tras haberse descubierto que había estado tomando fotos y videos del menor con intenciones cuestionables.

El relato de la madre del menor ofrece una cruda visión de lo ocurrido. La jornada comenzó como una celebración familiar, pues abordaron el tren en la pintoresca localidad de São João del-Rei para conmemorar su cumpleaños. Junto al niño viajaban su hermana, una sobrina, la madre y el padrastro, todos ansiosos por disfrutar de un día especial. Sin embargo, lo que prometía ser una experiencia memorable se transformó rápidamente en una pesadilla.

Durante el recorrido, un pasajero alertó a la madre de que un hombre había estado capturando imágenes del niño sin consentimiento. Al ser confrontado, Ignacio negó inicialmente cualquier conducta inapropiada. No obstante, la intervención decidida de la madre y el descubrimiento de su contenido telefónico reveló lo contrario, exponiendo conversaciones cargadas de lenguaje racial y afirmaciones intolerables sobre el niño, aludiendo a la esclavitud.

Según el testimonio de la madre, en uno de los mensajes el acusado insinuaba que podía convertir al menor en su esclavo. En otra conversación también hablaba de “tomar una esclava” para cuidar a las nietas de la persona con la que intercambiaba mensajes.

La intervención oportuna del personal de seguridad del tren impidió una posible escalada de tensiones, manteniendo al acusado bajo vigilancia hasta la intervención de la Policía Militar brasileña. La escena terminó con el arresto del sujeto, trasladado a la Tercera Comisaría Regional para ser examinado judicialmente, mientras las autoridades continúan sus investigaciones.

Maria Fumaça, la empresa responsable del tren turístico, expresó su firme rechazo a tales conductas, comprometiéndose a colaborar estrechamente con la investigación.