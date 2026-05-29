ANSES: los jubilados cobrarán $604.976 por única vez

La cartera que dirige Sandra Pettovello oficializó los nuevos montos para los jubilados de Anses. Con el aguinaldo, los ingresos tendrán un gran salto.

La gestión encabezada por la ministra Sandra Pettovello oficializó una nueva actualización en los haberes de la Anses correspondiente al mes de junio. Este incremento, sumado al pago del medio aguinaldo, permitirá que los jubilados perciban ingresos significativamente superiores, marcando un fuerte impacto en sus bolsillos.

A través de la Resolución 139/2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó los nuevos topes jubilatorios. El haber mínimo garantizado se estableció en la suma de $403.317,99. Al sumar el medio aguinaldo correspondiente, este sector cobrará un total de $604.976,98. Por su parte, el haber máximo vigente a partir de junio será de $2.713.948,17, escalando a $4.070.922,25 con el aguinaldo.

Además de las jubilaciones tradicionales, el organismo actualizó la Prestación Básica Universal (PBU) a $184.499,57 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a $322.654,39.

Paralelamente, mediante la Resolución 146/2026, se confirmó un incremento del 2,58% para los límites y montos correspondientes a las asignaciones familiares. A todos estos ingresos se le sumará el pago del bono extraordinario de $70.000 destinado exclusivamente para quienes perciben la mínima, según la normativa oficial del Gobierno Nacional vigente para el sexto mes del año.