El sospechoso fue aprehendido luego de intentar escapar en una motocicleta robada. La Policía recuperó cigarrillos, golosinas y dinero sustraído del comercio.

Detenido por el robo a un almacén en el barrio Quirno Costa

Personal de la Comisaría Seccional Cuarta de Comodoro Rivadavia detuvo durante la madrugada de este jueves a un hombre de 33 años acusado de participar en un robo a un almacén del barrio Quirno Costa.

El procedimiento se realizó alrededor de las 4:50, mientras efectivos policiales llevaban adelante tareas de patrullaje preventivo en la intersección de avenida Lisandro de la Torre y Crónica. Allí observaron una motocicleta Bajaj Rouser negra y roja estacionada frente a un local comercial.

Según informaron fuentes policiales, dos personas salieron del interior del comercio e intentaron huir a bordo del rodado. Sin embargo, la motocicleta no arrancó y, al advertir la presencia policial, ambos sospechosos escaparon corriendo en dirección a calle La Prensa.

Tras una persecución a pie, los efectivos lograron detener a uno de los involucrados, identificado como Jorge R., de 33 años. Durante la huida, en la esquina Lisandro de la Torre y Polonia, los sospechosos descartaron dos cascos de seguridad y un bolso negro que contenía 80 paquetes de cigarrillos de distintas marcas, 15 alfajores y chocolates, una lata de cerveza y dinero en efectivo compuesto por 25 billetes de 500 pesos.

Posteriormente, los uniformados constataron que la puerta principal del almacén había sido forzada y que el interior del local se encontraba revuelto.

Además, al secuestrar la motocicleta utilizada en el hecho, se verificó que registraba un pedido de secuestro por un delito de hurto denunciado en jurisdicción de la Comisaría Seccional Tercera.

Los elementos recuperados fueron restituidos al propietario del comercio, mientras que el detenido quedó a disposición de la Justicia.