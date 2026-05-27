El cuerpo de Ana Lía estaba descuartizado

El resultado preliminar del análisis forense se conoció este miércoles y determinó la causa de fallecimiento de la víctima. Sus restos estaban en un barranco.

La autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense sobre los restos de Ana Lía Corte, la mujer hallada muerta en el barrio Arrayanes de Bariloche, determinó la causa de fallecimiento de la víctima de 52 años.

De acuerdo con el informe preliminar, Corte murió por un paro cardíaco no traumático y, si bien su cuerpo estaba descuartizado, los especialistas indicaron que no se hallaron indicios de criminalidad.

No obstante, sí revelaron un dato impactante: el estado en que fue encontrado el cuerpo corresponde al ataque de animales presentes en la zona.

Tras finalizar el procedimiento forense, el cuerpo de Ana Lía Corte fue entregado a sus familiares, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

La mujer fue hallada sin vida en las últimas horas tras haber estado desaparecida desde el viernes 8 de mayo. Su familia realizó la denuncia por su paradero ese mismo día a las 14.

De acuerdo con fuentes del caso, una cámara del colectivo de la línea 51 la captó a las 11:18 cuando se dirigía al centro de la ciudad. Esa imagen constituía, hasta el momento del hallazgo, el único indicio concreto sobre su recorrido.

En el marco de la investigación para dar con ella, las fiscales Cendón y Ocampo lograron establecer que la mujer había abordado el colectivo en la avenida Pioneros y luego descendió en la última parada, en las inmediaciones de los galpones de la empresa Tres de Mayo. Vestía una campera, llevaba una mochila y su medicación, pero salió de su casa sin teléfono ni documentación.

Ana Lía, de 52 años, trabajaba como instructora de purna yoga, una variante que combina la práctica de posturas, técnicas de respiración, meditación, relajación y mantras.