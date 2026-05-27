Tres Arroyos cerró su planta de Entre Ríos y peligran 950 empleos

La firma, que el año pasado cerró otra de sus plantas en la provincia, tomó la decisión por tiempo indeterminado y culpó a los sindicatos.

Granja Tres Arroyos, la empresa que supo ser la mayor avícola de la Argentina, cerró por tiempo indeterminado su planta La China en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La decisión, que sorprendió a los trabajadores, dejó en riesgo unos 950 empleos en un contexto de crisis financiera, recortes operativos y una fuerte caída en la faena diaria, que pasó de 700.000 a 200.000 pollos.

El cierre fue comunicado formalmente, aunque no dio precisiones sobre el futuro de los empleados. En tal sentido, la firma anunció que resolvió “cerrar por tiempo indeterminado su planta de Concepción del Uruguay debido a los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región”.

“En la planta de Concepción del Uruguay se registraron en los últimos meses medidas sindicales inflexibles y desproporcionadas que afectaron la previsibilidad operativa, con trabajadores en constante paro, trabajo a desgano y un altísimo nivel de ausentismo, lo que comenzó a generar un conflicto en toda la cadena productiva”, rezó el documento difundido.

Al llegar la mañana del martes 26 de mayo, los empleados encontraron los accesos de la planta cerrados con cadenas y candados. Un cartel en la puerta informaba: “El establecimiento permanecerá cerrado por tiempo indeterminado y hasta nuevo aviso. El directorio”. “No puede entrar nadie”, relataron a Infobae quienes se presentaron a trabajar. “No nos avisaron nada”, agregaron, ya que la empresa no emitió ninguna comunicación pública.

El deterioro de la situación ya se había reflejado en los últimos meses. La compañía recortó cerca de 400 puestos mediante retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y desvinculaciones, y perdió parte de su red de productores integrados. En paralelo, el volumen de procesamiento se redujo a menos de un tercio de su nivel habitual.

La empresa adeuda a sus trabajadores el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera quincena de mayo. Este miércoles 27, los empleados se reunieron en las inmediaciones del establecimiento para reclamar la reapertura.