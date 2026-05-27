Entró alterado a un comercio del centro, desafió a la Policía y terminó demorado

El episodio ocurrió este martes por la tarde en un local ubicado sobre San Martín al 700. El sujeto insultó a empleados y efectivos policiales, se negó a identificarse y debió ser reducido por personal de la Seccional Primera.

Un hombre fue demorado este martes por la tarde luego de protagonizar un violento episodio dentro de un comercio del centro de la ciudad, donde insultó a trabajadores e intentó agredir al personal policial que intervino para controlar la situación.

El hecho se registró alrededor de las 16:30 en un local de artículos para el hogar situado sobre calle San Martín al 700. En ese momento, efectivos de la Seccional Primera realizaban tareas preventivas en la zona cuando advirtieron el ingreso de un sujeto en evidente estado de alteración.

De acuerdo con la información suministrada, el individuo comenzó a lanzar insultos a los empleados del comercio y a una agente policial que se encontraba en el lugar. Ante el aumento de la tensión, la uniformada le solicitó que depusiera su actitud y le pidió documentación para identificarlo.

Sin embargo, el hombre rechazó las órdenes impartidas, se negó a brindar sus datos personales y reaccionó con mayor agresividad. Incluso, intentó pelear y arrojó golpes contra los efectivos que acudieron al lugar en apoyo.

Frente al escenario generado y con el objetivo de preservar la integridad de clientes y trabajadores del bazar, el personal policial procedió a demorarlo. El sujeto fue reducido dentro del local, esposado y trasladado en un patrullero hacia la dependencia policial céntrica para su identificación y posterior notificación.