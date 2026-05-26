La víctima sufrió una herida en una rodilla tras un ataque ocurrido este lunes por la tarde en una casa ubicada sobre calle Código 649. La policía avanza en la identificación del sospechoso señalado por la damnificada.

Balearon a una mujer en una vivienda del barrio San Cayetano y buscan al presunto autor

Personal de la Seccional Sexta intervino este lunes por la tarde en un hecho con arma de fuego registrado en el barrio San Cayetano.

El episodio ocurrió cerca de las 14:15 en una vivienda situada sobre calle Código 649 al 2200, donde los efectivos acudieron tras un llamado telefónico que alertaba sobre una persona herida.

Al llegar al domicilio, los uniformados encontraron a una mujer identificada como P.A., quien presentaba una lesión de arma de fuego en la rodilla derecha.

De acuerdo al relato brindado a la policía, el disparo habría sido efectuado por un sobrino de su pareja. La víctima identificó al presunto atacante como M., señalado como el autor de la detonación.

Tras la intervención, el personal policial realizó las primeras diligencias para preservar la escena y continuar con la investigación. En paralelo, se aguarda la ampliación de los informes médicos para establecer el alcance de la lesión sufrida por la mujer.