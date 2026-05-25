Derrotó 79-74 a Ferro Carril Oeste para ponerse 2-0 en una de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet. La serie continuará este jueves en Caballito.

Gimnasia hizo los deberes y está a un triunfo de meterse en la final

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia le ganó este lunes a Ferro Carril Oeste 79 a 74 y de esa manera se colocó 2-0 en una de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet, quedando así a una victoria de meterse en una nueva final.

El encuentro, que se jugó en un Socios Fundadores que volvió a lucir completo, contó con el arbitraje de Juan Fernández, Roberto Smith y Ezequiel Macías, con los siguientes parciales por cuarto de juego: 20-18, 44-37 y 58-57.

Como lo fue el primer juego, este segundo punto fue a pura batalla, físico y áspero como se preveía ya que la visita estaba obligado a igualar la serie, pero Gimnasia no se lo permitió y así se quedó con el partido y muy cerca de llegar a la definición por el título.

El primer cuarto terminó con Gimnasia arriba 20-18, teniendo como abanderados a Anyelo Cisneros (7 puntos) y Bryan Carabalí (5). En la visita, los mejores eran Valentín Bettiga (8) y Jonatan Torresi (5).

En los segundos diez minutos, el partido siguió siendo intenso. Los hombres altos se ‘fajaron’ y mucho debajo del canasto, en donde el ingreso de Carlos Rivero, fue fundamental, porque no solo le dio descanso a Carabalí -que ya tenía tres faltas- sino que marcó en la pintura sumado a una dura defensa sobre los internos del equipo de Caballito, que como se preveía, no contó con el escolta Emiliano Lezcano, a raíz de un esguince de tobillo que sufrió en el primer juego.

Gimnasia se fue a los vestuarios con ventaja de siete puntos (44-37), con un notable trabajo del salteño Rivero, autor de 11 puntos en el parcial.

Ferro se sostenía cerca del marcador por los aportes de Kevin Hernández y el resto de sus jugadores. Pero Gimnasia hizo mejor las cosas y por eso se fue con ventaja al finalizar los primeros 20’ de juego.

Tras el descanso largo, el partido se hizo mucho más parejo. Ferro, con un doble de Torresi pasó a liderar el juego 50-51, aunque Gimnasia luego recuperó la ventaja con Marcos Chacón, Kenneth Horton y Sebastián Carrasco.

Gimnasia perdió el parcial 14-20, pero se fue arriba por un punto (58-57), donde fueron clave los aportes de Emiliano Toretta (4), mientras que Chacón y Horton anotaban un triple cada uno,

Ferro se sostuvo con el goleo de Torresi y José Defelippo, que entre los dos anotaron 13 tantos.

Llegó el último cuarto y Gimnasia, a pura defensa, y con el goleo de Chacón (8), Cisneros (4) y la tremenda defensa de Carabalí colocando un par de tapas tremendas, comenzaba a definir la historia.

El ecuatoriano Carabalí le metió un tapón a Kevin Hernández a 37’9” para el final del juego, por lo que se vino el pedido de minuto por parte de Federico Fernández, DT del elenco visitante.

En esa misma jugada, la pelota quedó en las manos de Martiniano Dato, que fue parado con falta. El entrerriano fue a la línea, encestó los dos libres y así Gimnasia se ponía 73-69.

Ferro respondió y castigó de tres con Bettiga para ponerse a uno (73-72), pero en los últimos segundos, dos libres de Cisneros, un rebote y libre de Carabalí y otros dos de Chacón, aseguraron la victoria para que Gimnasia festeje de nuevo con su gente, se ponga 2-0 y ahora sueña con ‘barrer’ la serie en Buenos Aires.

En Gimnasia se destacaron Chacón (19 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias), Cisneros (19 tanto, 8 rebotes y 2 pases gol) -ambos goleadores de la noche- y Rivero (13 tantos, 5 rebotes, una tapa y un recupero).

Además, Toretta aportó 7 tantos, con 5 asistencias, Carrasco también sumó 7 unidades, mientras que Carabalí convirtió 6 tantos, bajó 8 rebotes y metió 3 tapas.

Por el lado de la visita, Torresi con 15 puntos y 6 rebotes, Bettiga también con 15 unidades y Defelippo con 14, 4 rebotes y 3 pases gol, fueron los destacados.

Ahora, la serie se trasladará a Buenos Aires para jugar este jueves por la noche -desde las 20:05 por la señal de DSports- en Caballito el tercer partido de la serie.

Si Gimnasia gana, habrá liquidado el playoff y se meterá en la final. Pero si gana Ferro, entonces el cuarto partido debería jugarse el sábado a la mañana también en el Héctor Etchart de Caballito.

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Síntesis

Gimnasia 79 / Ferro 74

Gimnasia (20+24+14+21): Emiliano Toretta 7, Federico Grun 0, Martiniano Dato 4, Anyelo Cisneros 19 y Bryan Carabalí 6 (fi); Marcos Chacón 19, Sebastián Carrasco 7, Mauro Cosolito 0, Kenneth Horton 4 y Carlos Rivero 13. DT: Pablo Favarel.

Ferro (18+19+20+17): Jano Martínez 7, José Defelippo (x) 14, Jonatan Torresi 15, Valentín Bettiga (x) 15 y Alejandro Diez 5 (fi); Kevin Hernández 10, Camilo Rodríguez 0, Rodrigo Gallegos 6, Felipe Rodríguez 2 y Anthony Peacock 0. DT: Federico Fernández.

Parciales: 20-18, 44-37 y 58-57.

Arbitros: Juan Fernández, Roberto Smith y Ezequiel Macías.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia).

Serie: Gimnasia 2-0.

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Panorama – Semifinales

LUNES 25 – Juego 2

En el estadio Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia)

- Gimnasia y Esgrima 79 (2) vs Ferro Carril Oeste 74 (0).

En el estadio Ciudad (Santiago del Estero)

- Quimsa 91 (2) / Boca Juniors 78 (0).

JUEVES 28 – Juego 3

En el estadio Héctor Etchart (CABA)

20:05 Ferro vs Gimnasia y Esgrima (DSports).

VIERNES 28 – Juego 3

En el estadio Luis Conde (CABA)

22:10 Boca Juniors vs Quimsa (TyC Sports).