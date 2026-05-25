El episodio ocurrió este domingo cerca de las 13:30 en la zona comercial de Km 5. Una vecina aseguró que un perro corrió desesperadamente detrás de una camioneta que siguió viaje hacia Km 12.

Bronca en Comodoro por una denuncia de abandono animal sobre Ruta 3

Una publicación realizada en Facebook generó indignación tras la denuncia de una vecina de un presunto caso de abandono animal ocurrido este domingo alrededor de las 13:30 en pleno centro comercial de Kilómetro 5

Según el relato difundido por una vecina, la situación ocurrió en el sector del semáforo y los comercios ubicados sobre la ruta. Allí, un perro negro habría sido dejado sobre la calzada y comenzó a correr detrás de una camioneta que avanzaba en dirección a Km 12.

La mujer aseguró que el animal perseguía al vehículo “desesperado y súper agitado” mientras intentaba alcanzarlo. También indicó que la camioneta llevaba un carrito donde trasladaban otro perro, aparentemente un dogo.

En la publicación señalaron que no lograron registrar correctamente la patente ni obtener imágenes claras del vehículo. La denunciante además contó que no pudo intervenir porque en ese momento circulaba junto a su propia mascota.