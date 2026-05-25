Familiares de Angel Nicolás López por la calle San Martín con una bandera argentina antes del paso de los jardines de infantes.

El reclamo de "Justicia por Angel" atravesó el inicio del desfile patrio

La celebración por el 25 de Mayo en Comodoro Rivadavia tuvo un comienzo atravesado por la emoción y el pedido de justicia. Antes del inicio del desfile de las instituciones de nivel inicial, familiares de Angel López encabezaron una marcha sobre la calle San Martín para visibilizar el reclamo por la muerte del niño.

Al frente de la columna llevaron una gran bandera argentina con la inscripción “Justicia por Ángel”, mientras avanzaban.

Durante el recorrido, la familia se detuvo algunos segundos frente al palco ubicado en la intersección de San Martín y 25 de Mayo.

El acompañamiento del público se expresó primero en un respetuoso silencio y luego en aplausos que acompañaron el paso de la marcha.