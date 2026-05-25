El lunes tendrá cielo mayormente nublado y una máxima de 14°C

La jornada comenzó con 8°C y viento del sudoeste. Para la tarde se espera el pico de temperatura, mientras que hacia la noche las condiciones se mantendrán estables y sin precipitaciones.

El pronóstico para este lunes 25 de mayo anticipa una jornada con cielo mayormente nublado durante todo el día en Comodoro Rivadavia y la región, sin probabilidad de lluvias.

Por la mañana, la temperatura se ubicará en torno a los 8°C, con viento del sudoeste entre 13 y 22 kilómetros por hora. Durante la tarde se registrará la máxima prevista de 14°C, acompañada por viento del sur con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 9°C. En ese tramo del día, el viento rotará al noroeste y disminuirá su intensidad, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Para el martes 26 de mayo también se esperan condiciones estables y cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C y los 13°C.

En tanto, el miércoles 27 podrían registrarse lluvias aisladas tanto en la madrugada y la mañana como durante la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, con temperaturas de entre 7°C y 10°C.