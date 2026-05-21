El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias y con cielo parcialmente nublado hacia la noche. La temperatura irá en ascenso durante la tarde.

Comodoro tendrá un jueves con neblina y máxima de 18 grados

El otoño seguirá mostrando jornadas agradables en Comodoro Rivadavia. Para este jueves 21 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un día sin precipitaciones, con neblina durante las primeras horas y una temperatura máxima que alcanzará los 18°C.

La mañana comenzará con una mínima de 6°C y presencia de neblina, mientras que el viento soplará desde el norte entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Con el correr de las horas, las condiciones mejorarán y durante la tarde el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura que llegará a los 18°C. En ese tramo del día, el viento aumentará levemente su intensidad, con velocidades entre 13 y 22 km/h provenientes del norte.

Ya hacia la noche, el SMN prevé cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 11°C, manteniéndose las condiciones estables y sin probabilidades de lluvia.