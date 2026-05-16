Fin de semana frío, pero sin lluvias en Comodoro

El pronóstico anticipa jornadas estables para este sábado, domingo y lunes, con bajas temperaturas durante las mañanas y vientos moderados del sector oeste.

El pronóstico meteorológico para Comodoro Rivadavia y alrededores anticipa un fin de semana con condiciones estables, bajas probabilidades de precipitaciones y temperaturas frías durante las primeras horas del día.

Para este sábado 16 se espera una temperatura mínima de 2°C y una máxima de 12°C. La probabilidad de precipitaciones será nula durante toda la jornada. El viento soplará entre 23 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El domingo 17 continuará el tiempo estable, con una mínima de 4°C y una máxima de 13°C. No se prevén lluvias y el viento tendrá una intensidad moderada, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h.

En tanto, el lunes 18 se presentará con un leve ascenso de temperatura. La máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima será de 5°C. Las probabilidades de precipitaciones seguirán siendo nulas y el viento se mantendrá entre 7 y 22 km/h.