Domingo con cielo parcialmente nublado y máxima de 13°C

La jornada de este domingo se presentará con nubosidad parcial durante todo el día, sin probabilidades de precipitaciones y con viento del oeste de intensidad moderada.

El pronóstico para este domingo 24 de mayo anticipa una jornada estable en Comodoro Rivadavia, con cielo parcialmente nublado desde la mañana hasta la noche.

La temperatura mínima será de 7°C durante las primeras horas del día, mientras que por la tarde se espera una máxima de 13°C. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 10°C.

En cuanto al viento, se prevé circulación del oeste con velocidades entre 23 y 31 kilómetros por hora durante toda la jornada. Además, se registrarán ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora tanto por la mañana como por la tarde.

Para el lunes, el pronóstico indica condiciones mayormente nubladas y una temperatura máxima de 15°C, mientras que el martes continuará la nubosidad, con registros térmicos entre 6°C y 11°C.