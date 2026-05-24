Domingo con cielo parcialmente nublado y máxima de 13°C

El pronóstico para este domingo 24 de mayo anticipa una jornada estable en Comodoro Rivadavia, con cielo parcialmente nublado desde la mañana hasta la noche.
La temperatura mínima será de 7°C durante las primeras horas del día, mientras que por la tarde se espera una máxima de 13°C. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 10°C.
En cuanto al viento, se prevé circulación del oeste con velocidades entre 23 y 31 kilómetros por hora durante toda la jornada. Además, se registrarán ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora tanto por la mañana como por la tarde.
Para el lunes, el pronóstico indica condiciones mayormente nubladas y una temperatura máxima de 15°C, mientras que el martes continuará la nubosidad, con registros térmicos entre 6°C y 11°C.