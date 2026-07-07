Martes con lluvias aisladas, viento fuerte y una máxima de 13 grados

Comodoro Rivadavia tendrá este martes 7 de julio una jornada con tiempo inestable durante las primeras horas del día, presencia de viento y un descenso progresivo de la temperatura hacia la noche.

Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 9 grados y el viento soplará del oeste a velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora.

Además, podrían registrarse ráfagas de entre 51 y 59 kilómetros por hora, por lo que será el período más ventoso de la jornada.

Hacia la tarde mejorarán las condiciones meteorológicas. El cielo permanecerá mayormente nublado y la probabilidad de lluvias disminuirá hasta ubicarse entre el 0% y el 10%.

La temperatura máxima alcanzará los 13 grados, mientras que el viento rotará al sudoeste y disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Durante la noche continuará el cielo mayormente nublado, pero ya no se esperan precipitaciones. La temperatura descenderá hasta los 7 grados y el viento soplará desde el sur, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

De esta manera, Comodoro tendrá un martes marcado por la inestabilidad durante la mañana, ráfagas cercanas a los 60 kilómetros por hora y una mejora gradual de las condiciones hacia la tarde y la noche.