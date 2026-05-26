El procedimiento fue realizado por personal policial durante un patrullaje preventivo en zona norte. El requerimiento judicial estaba vigente por una causa en trámite.

Capturaron en Kilómetro 8 a un hombre buscado por la Justicia

Un hombre con pedido de captura vigente fue detenido este lunes por la tarde en Kilómetro 8, en el marco de un operativo de control realizado por efectivos policiales de la zona norte.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 17:10 sobre calle Teniente Giménez al 550, cuando personal de la comisaría del sector realizaba tareas de patrullaje preventivo e identificó a un ciudadano para verificar su situación legal.

Al consultar sus datos en los sistemas Sifcop y Skua, los efectivos constataron que existía un requerimiento judicial activo en su contra, vinculado a una causa caratulada como robo en grado de tentativa.

Según se informó, el pedido había sido emitido por la Oficina Judicial local y la medida había sido dispuesta por la jueza penal Raquel Tassello.

Tras corroborar la vigencia de la captura en el legajo correspondiente, se dio intervención a las autoridades judiciales. El hombre, identificado por sus iniciales L.H.R., fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.