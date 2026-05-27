El último episodio ocurrió en el paseo costero de Stella Maris, donde sustrajeron más de 600 metros de tendido eléctrico. Desde el Municipio advirtieron que los hechos se repiten en distintos barrios y espacios públicos de la ciudad.

Comodoro registró unos 12 robos de cable en lo que va del año

El robo de cables continúa afectando a distintos sectores de Comodoro Rivadavia y ya suma alrededor de 12 episodios en lo que va de 2026, según confirmó el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa.

El caso más reciente ocurrió en el paseo costero de Stella Maris, donde delincuentes sustrajeron más de 600 metros de cableado, afectando tanto una obra en ejecución como el sistema de iluminación del sector.

De acuerdo a lo informado por el funcionario, en la obra que actualmente se desarrolla en el paseo fueron robados aproximadamente 465 metros de cable, mientras que otros 150 metros pertenecían al alumbrado público ya instalado y mantenido por el Municipio.

“Nos vienen vandalizando en distintos sectores desde hace mucho tiempo. La gente nos denuncia y cuando llegamos el hecho ya ocurrió”, señaló Correa en diálogo con Crónica.

Desde el área municipal remarcaron que este tipo de delitos genera consecuencias económicas, laborales y también problemas vinculados a la seguridad de los vecinos, debido a que muchos espacios quedan completamente sin iluminación.

“Los espacios públicos son para que la gente ande tranquila y segura, y cuando queda todo oscuro se transforma en una boca de lobo”, expresó el subsecretario.

Correa explicó además que la reposición del material robado demanda tiempo porque el Municipio no cuenta con semejante cantidad de cable en stock y debe iniciar procesos de compra y trámites administrativos para reacondicionar los sectores afectados.

El funcionario enumeró otros puntos de la ciudad donde se registraron hechos similares durante los últimos meses, entre ellos Kilómetro 4, Kilómetro 5, Rodríguez Peña, Kilómetro 8, el paseo del Cenotafio, el Camino Centenario y la zona ubicada detrás de la Universidad.

“Cada vez se ve más seguido. En algunos casos se detuvo a personas, pero después recuperan la libertad. Mientras tanto, el daño económico y laboral ya está hecho”, lamentó.

Finalmente, destacó la colaboración de vecinos que realizaron denuncias en algunos episodios recientes, lo que permitió la rápida intervención policial y la recuperación de parte del cableado sustraído.