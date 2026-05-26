Padece cáncer, no le dan la medicación y la enfermedad avanza

Andrea Godoy, diagnosticada con cáncer metastásico grado 4, aseguró que no recibe los medicamentos necesarios para su tratamiento desde hace más de dos meses.

Andrea Godoy, paciente oncológica de Comodoro Rivadavia, denunció públicamente la falta de medicación para continuar con su tratamiento contra el cáncer metastásico grado 4 que padece. Según explicó, desde marzo no recibe los medicamentos indicados y la situación le genera una profunda preocupación debido al avance de la enfermedad.

“Es algo preocupante porque el cáncer es una enfermedad que va avanzando. Yo ya lo tengo en el hueso, me hice una resonancia y hay algo que no se ve bien; por eso me preocupa no tener la medicación”, expresó en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

La mujer contó que actualmente no cuenta con obra social y recordó que, cuando fue diagnosticada en 2024, tenía cobertura de OSPECOM. Sin embargo, aseguró que durante ese período tuvo dificultades para acceder a las autorizaciones necesarias para su tratamiento.

“Me operaron en la Clínica del Valle y me mandaron a hacer quimioterapia, pero nunca me autorizaban nada y por eso fue que avanzó tanto la enfermedad”, indicó.

Asimismo, relató que en noviembre del año pasado, tras ser atendida por una oncóloga del Hospital Regional, nuevos estudios confirmaron que el cáncer ya se había extendido a los huesos.

Godoy explicó que realizó reiterados reclamos en el Hospital Regional por la falta de medicación, aunque hasta el momento no obtuvo respuestas concretas. “Fui a la farmacia del Hospital, quise hablar con la directora, pero me atendió la secretaria y me dijo que haga una nota escrita para presentarla mañana”, señaló.

En este contexto, reconoció que le cuesta exponer públicamente su situación, aunque sostuvo que no tiene otra alternativa. “Me da vergüenza molestar e insistir, pero no me queda otra. Tengo hijos chicos y tengo que seguir adelante”, afirmó.

Finalmente, detalló que los medicamentos que necesita para continuar el tratamiento son palbociclib, letrozol y ácido zoledrónico.