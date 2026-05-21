Especialistas alertan por el aumento esperado de casos de influenza y Virus Sincicial Respiratorio durante el otoño e insisten en la vacunación y las medidas de prevención.

Las próximas semanas serán críticas por el avance de la gripe y otros virus

Con la llegada de las bajas temperaturas, especialistas en salud respiratoria advirtieron que las próximas semanas serán determinantes para la evolución de la temporada de gripe y otros virus respiratorios en Argentina.

Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) señalaron que, aunque actualmente la circulación viral se mantiene en niveles relativamente bajos, se espera un aumento sostenido de casos durante el otoño e invierno.

Según datos epidemiológicos correspondientes a las primeras 16 semanas del año, ya se confirmaron 88 casos de influenza en el país. En 47 de ellos se detectó la variante gripe A H3N2 subclado K, una cepa que permanece bajo monitoreo internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud debido a su alta capacidad de transmisión.

Preocupa también el avance del VSR

Además de la gripe, los especialistas alertaron sobre el incremento habitual del Virus Sincicial Respiratorio, principal causa de bronquiolitis en bebés y uno de los virus que más complicaciones genera en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Entre los grupos considerados de mayor riesgo se encuentran:

adultos mayores,

personas gestantes,

niños pequeños,

pacientes con enfermedades respiratorias crónicas,

personas con enfermedades cardiovasculares,

pacientes diabéticos o inmunosuprimidos.

Frente a este escenario, desde la AAMR insistieron en que la vacunación continúa siendo la herramienta más efectiva para prevenir cuadros graves, internaciones y fallecimientos.

“Todavía estamos a tiempo”

“Muchas personas creen que si todavía no se vacunaron ya es tarde, y eso no es así. Estamos en un momento oportuno para hacerlo y reducir el riesgo de complicaciones durante los meses de mayor circulación viral”, señalaron desde la Sección de Infecciones Respiratorias de la asociación médica.

Además de la vacuna antigripal, los especialistas recomiendan mantener actualizadas las vacunas contra COVID-19, neumococo y VSR según edad y factores de riesgo.

También recordaron la importancia de sostener medidas preventivas básicas como:

lavado frecuente de manos,

ventilación de ambientes,

cubrirse al toser o estornudar,

evitar contacto con personas con síntomas respiratorios,

consultar tempranamente ante fiebre persistente o dificultad para respirar.