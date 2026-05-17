Chubut promueve la donación de médula ósea

La Secretaría de Salud destacó que incorporarse al registro de Células Progenitoras Hematopoyéticas representa una oportunidad concreta de brindar una posibilidad de vida a pacientes que necesiten un trasplante y no cuenten con un donante compatible dentro de su familia.

La Secretaría de Salud de la provincia, a través del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante del Chubut (CUCAI Chubut), informó que se comenzará a implementar una nueva metodología de inscripción para personas interesadas en formar parte del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), conocido comúnmente como Médula Ósea.

A partir de esta nueva estrategia, la inscripción puede realizarse mediante la toma de muestras a través de un hisopado bucal, una modalidad más simple, rápida y accesible que permitirá ampliar la participación de potenciales donantes en toda la provincia.

Esta iniciativa busca fortalecer el trabajo de captación y sensibilización en torno a la donación de médula ósea, facilitando el acceso a la inscripción y promoviendo una mayor participación de la comunidad.

POSIBILIDAD DE VIDA

Las células progenitoras hematopoyéticas son fundamentales para el tratamiento de personas con enfermedades hematológicas como leucemia, linfomas, aplasia medular y otras patologías de la sangre que requieren un trasplante.

Desde CUCAI Chubut destacaron que incorporarse al registro representa una oportunidad concreta de brindar una posibilidad de vida a pacientes que necesiten un trasplante y no cuenten con un donante compatible dentro de su familia.

Las personas interesadas podrán registrarse en el Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara” de Trelew y el Hospital Zonal de Esquel.

REQUISITOS

Los canales de comunicación para recibir información e inscribirse son los siguientes: teléfono 280-4607317 y correo electrónico [email protected]

Los requisitos para la inscripción al Registro Nacional de Donantes de CPH del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) son: tener entre 18 y 40 años, gozar de buena salud y pesar más de 50 kilos.

Vale destacar que CUCAI Chubut continúa trabajando junto a la red de hospitales donantes, los equipos de salud y los agentes de captación de toda la provincia, para fortalecer la donación y el trasplante de órganos y tejidos.