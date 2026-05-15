Inauguraron la primera diplomatura sobre autismo

Con la participación del intendente Othar Macharashvili, la propuesta impulsada por la Municipalidad junto a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, marca un hecho histórico para la ciudad y la región, fortaleciendo la formación académica y las políticas públicas inclusivas.

En un hecho trascendental para Comodoro Rivadavia y toda la región, este viernes se realizó la apertura de la primera Diplomatura y Jornadas de Actualización sobre Autismo, una iniciativa desarrollada de manera conjunta entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, orientada a fortalecer la formación académica, la inclusión y la construcción de políticas públicas vinculadas al abordaje integral del autismo.

De la actividad participaron el secretario municipal de Salud, Jorge Espíndola; la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Bárbara Rueter; el director académico de la Diplomatura Nacional en Autismo, Víctor Ruggieri; autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, integrantes del gabinete municipal, representantes del Consejo Municipal de Discapacidad, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta representa la consolidación de un trabajo sostenido entre la Municipalidad y la Universidad, que comenzó el año pasado en este mismo espacio de encuentro, donde además de compartir conocimientos, se asumió el compromiso de continuar avanzando en materia de transformación social, capacitación profesional y ampliación de derechos.

En ese sentido, el intendente Othar Macharashvili, destacó la importancia de la capacitación y formación, además del compromiso de los participantes, al ponderar “el tiempo invertido, las ganas y la fuerza”, para sumarse a estas instancias. En ese marco, reconoció la presencia del profesional Ruggieri, como así también el trabajo articulado con la Universidad Nacional de la Patagonia y los equipos municipales que impulsan estas acciones desde el año pasado.

Macharashvili también hizo referencia a la realidad que atraviesan diariamente muchas familias de la ciudad, especialmente aquellas con niños y niñas con patologías y trastornos que requieren acompañamiento constante, al resaltar “el enorme esfuerzo de docentes, acompañantes y profesionales para garantizar igualdad de oportunidades. La problemática no se vive solamente acá, es una realidad que atraviesa a todo el país”.

En ese sentido, anunció que el municipio espera concretar antes de fin de año la sede propia de la Dirección General de Discapacidad “con el objetivo de fortalecer la identidad del área, brindar mejores condiciones a los profesionales y ampliar las posibilidades de formación”. Asimismo, reafirmó la decisión de seguir sosteniendo políticas públicas que acompañen a las personas con discapacidad y sus familias, entendiendo que estas acciones no deben depender de los cambios partidarios, sino consolidarse como políticas de Estado.

Finalmente, el jefe comunal insistió en que el trabajo conjunto es el único camino posible, a la vez que subrayó el rol de docentes, madres, acompañantes y profesionales que diariamente sostienen estos procesos. “Ustedes son el motor de esta sociedad”, concluyó, agradeciendo el compromiso de todos los presentes.

AMPLIA CONVOCATORIA

El secretario de Salud, Jorge Espíndola, destacó la amplia convocatoria que tuvo la capacitación sobre autismo en la que participaron más de 2000 personas, y valoró la puesta en marcha de la Diplomatura impulsada de manera conjunta entre el municipio y la universidad.

“El objetivo fue escuchar a los vecinos y brindar herramientas sobre una temática tan sensible como el autismo. Esto implicó mucho tiempo de trabajo y el compromiso de los equipos de la Secretaría de Salud y de la Facultad, que acompañan cada uno de los proyectos que encaramos”, expresó el funcionario poniendo énfasis en la decisión política del intendente Othar Macharashvili de atender las necesidades más sentidas de la población.

El funcionario remarcó que “esta diplomatura apunta a acercar herramientas concretas tanto a profesionales como a la comunidad, promoviendo políticas públicas orientadas a una sociedad más inclusiva y equitativa. Hoy tenemos la posibilidad de transformarlo entre todos en una realidad concreta, y ustedes son los primeros en formarse”, concluyó.

La diplomatura como respuesta integral a una necesidad concreta

A su turno, la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Bárbara Rueter, destacó que la diplomatura en autismo surgió a partir de una necesidad concreta de formación en la ciudad. “La diplomatura propone una mirada integral sobre el autismo, abordando tanto los aspectos neurobiológicos como el entorno familiar, escolar y social de las personas”.

Además, afirmó que “esta formación permitirá fortalecer una sociedad más inclusiva y destacó el compromiso de quienes integran la primera cohorte. “Cuando entreguemos cien diplomas en la ciudad, Comodoro será una ciudad mejor”.

CALIDAD DE VIDA

El director académico de la Diplomatura Nacional en Autismo, Víctor Ruggieri destacó “la importancia de impulsar espacios de formación en el contexto actual del país” y valoró el compromiso de quienes participan de la diplomatura. En ese sentido, recalcó que “muchos de los alumnos atraviesan distintas dificultades personales y económicas, pero aun así apuestan a seguir capacitándose para mejorar la calidad de vida de sus pacientes y de la comunidad. Eso habla de empatía y del interés por el otro”, resaltó.