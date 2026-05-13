Se concretó la Primera Jornada Municipal de Residuos Patológicos

La propuesta contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili y la participación de profesionales del ámbito público y privado. La actividad, estuvo destinada a fortalecer la gestión responsable de este tipo de residuos, promover el cumplimiento de la normativa vigente y consolidar el trabajo conjunto en materia de salud y ambiente en la ciudad.

Este martes, en las instalaciones del Centro Cultural, la Subsecretaría de Ambiente llevó adelante la Jornada Municipal de Residuos Patológicos, organizada de manera conjunta con la Secretaría de Salud. Estuvieron presentes el intendente Othar Macharashvili; el titular de la cartera de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández; la subsecretaria de Ambiente, Jordana Mrla; el secretario de Salud, Jorge Espíndola; la subsecretaria del área, Gabriela Moreno; y la capacitadora Florencia Méndez.

El propósito central del encuentro fue presentar la optimización de la gestión administrativa y garantizar que todo el personal involucrado comprenda y respete la normativa vigente, unificando criterios entre el sector público y privado, como un sistema integral y colaborativo.

En este marco, Bruno Hernández, agradeció a los presentes al indicar que “nos acompañan, entendiendo que su participación es fundamental para fortalecer una gestión responsable y segura de los residuos patológicos en nuestra ciudad”, al tiempo que manifestó que “buscamos que esta jornada sea de utilidad para todos, que permita despejar inquietudes y fortalecer el trabajo articulado que venimos impulsando desde el Municipio”.

Por su parte, Jorge Espíndola expresó “nos alegra enormemente contar con estos espacios y que se pueda abordar esta temática que es de gran importancia. Establecer este diálogo y empatía con el sector privado es muy relevante, porque como decimos siempre, la salud es una sola”.

En esta línea, Jordana Mrla, sostuvo que “la jornada fue destinada a todo el personal de salud en todo lo que es la gestión y el cumplimiento de la normativa vigente, ya que hay muchas ordenanzas y reglas para cumplir en cuanto a los residuos patológicos”.

“Estamos contentos porque hubo más profesionales interesados de los que esperábamos, no solamente el área de salud, sino también de gestión ambiental, de consultores y aquellos que manipulan los residuos”, remarcó.

Cabe destacar que, debido al éxito de la convocatoria, que superó la capacidad prevista, las autoridades municipales ya proyectan una segunda edición para seguir resolviendo dudas técnicas.