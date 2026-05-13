En la sala de audiencias N°1 de la Oficina Judicial se desarrolló la audiencia preliminar de juicio contra ELAQ (32), imputado por delitos de desobediencia judicial y lesiones graves en un contexto de violencia de género.

Fiscalía pidió llevar a juicio a un hombre acusado de violar restricciones y agredir a su ex

Durante la jornada, la procuradora Luciana Coppini y la abogada Maira Ritter solicitaron al juez penal Alejandro Rosales la elevación de la causa a juicio oral y público. El magistrado informó que dará a conocer su resolución en un plazo de cinco días.

Según la acusación fiscal, los hechos investigados ocurrieron el 26 de diciembre de 2024, el 23 de marzo y el 17 de abril de 2025.

De acuerdo a la investigación, el acusado habría incumplido en reiteradas oportunidades las medidas judiciales de prohibición de contacto y acercamiento dictadas para proteger a su ex pareja, pese a encontrarse debidamente notificado por el Juzgado de Familia.

Asimismo, la Fiscalía sostuvo que en uno de los episodios denunciados el imputado habría agredido físicamente a la mujer, provocándole lesiones de carácter grave.

En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal encuadró provisoriamente los hechos como delitos de desobediencia a la autoridad y lesiones graves agravadas en el marco de la legislación de protección integral contra la violencia hacia las mujeres.

Durante la audiencia, las representantes de la Fiscalía solicitaron la incorporación de 15 testimonios y 20 pruebas documentales para ser presentadas durante el eventual debate oral.

Canales de denuncia

Desde el ámbito judicial recordaron que las personas que atraviesen situaciones de violencia de género o abuso sexual pueden realizar denuncias en la Comisaría de la Mujer, disponible las 24 horas, o en dependencias del Ministerio Público Fiscal.

Comisaría de la Mujer

Dirección: Ormachea N°15

Teléfono: (297) 489-2104

Celular de guardia: (297) 624-5605

Fiscalía

Dirección: Avenida Ingeniero Coronel N°556

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Teléfonos: 489-7676 / 489-3716

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