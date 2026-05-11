La Cámara de Apelaciones de Trelew resolvió que la Provincia del Chubut no tendrá responsabilidad civil en la denominada “Tragedia del Dique”, ocurrida en septiembre de 2002 en el Dique Florentino Ameghino, donde murieron ocho alumnos y una directora de una escuela bonaerense tras el derrumbe de una pasarela colgante.

A 24 años de la tragedia del Dique, la Justicia resolvió que Chubut no deberá pagar indemnizaciones

Con esta decisión, el tribunal dejó sin efecto un criterio anterior que distribuía responsabilidades entre Chubut y la Provincia de Buenos Aires, y determinó que las indemnizaciones deberán ser afrontadas exclusivamente por las autoridades educativas bonaerenses.

El fallo fue firmado por los jueces Marcelo Peral y Guillermo Walter, quienes sostuvieron que la causa principal del hecho fue la imprudencia de los responsables del contingente escolar al permitir que más de 50 personas se ubicaran simultáneamente sobre el puente colgante.

En ese sentido, remarcaron que ya existía una sentencia penal firme del Superior Tribunal de Justicia que había establecido esa responsabilidad y descartaron que la ausencia de señalización o cartelería preventiva pudiera atribuirle culpa al Estado chubutense.

Además, la Cámara dispuso que las indemnizaciones sean actualizadas con parámetros económicos actuales, tomando como referencia valores de mercado vinculados a viviendas y vehículos, para evitar que el paso del tiempo y la inflación deterioren el monto final que recibirán las familias de las víctimas.

También se ordenó aplicar un mecanismo de capitalización de intereses con el objetivo de preservar el valor real de las compensaciones, luego de más de dos décadas de litigio judicial.

La tragedia ocurrió el 19 de septiembre de 2002, cuando un grupo de estudiantes y docentes de la Escuela Nº39 “Fragata Libertad”, de la localidad bonaerense de Libertad, partido de Merlo, visitaba el Dique Florentino Ameghino.

En medio de una recorrida, el contingente subió a una pasarela colgante sobre el río Chubut para tomarse una fotografía grupal. La estructura cedió y decenas de personas cayeron al agua.

A pesar del rescate realizado por vecinos de la villa y personal de emergencia, murieron ocho alumnos de entre 11 y 13 años y la directora del establecimiento, Graciela Antinucci.

Las víctimas fatales fueron Matías Béliz, Daiana Ontivero, Gabriel Mendoza, Tomás Acosta, Walter Caballero, Esteban Bernacia, Jhonatan La Rosa y Valeria Moreno.