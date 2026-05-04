Natalia Gómez juró como nueva fiscal general

El acto se realizó en el Centro de Información Pública. Asistió el procurador general adjunto.

Con la presencia del Procurador General Adjunto, Matías Froment, el mediodía de este lunes, en el Centro de Información Pública el fiscal jefe, Cristian Olazabal, tomó formal juramento de ley a la abogada Natalia Gómez, quien asumió como nueva fiscal general en Comodoro Rivadavia.

Durante el acto se dio lectura a la resolución de nombramiento dispuesta por el Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena.

Entre el numeroso público estuvieron presentes fiscales generales, procuradores y funcionarios de fiscalía, empleados administrativos, así como familiares y amigos de la flamante fiscal general.