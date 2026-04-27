La Justicia resolvió mantener la prisión preventiva de un hombre identificado por sus iniciales N.G.J. (33), acusado por delitos de abuso sexual y estupro agravado, en una causa encuadrada además en contexto de violencia de género.

Mantienen preso a un imputado por abuso sexual y estupro agravado

La medida fue dispuesta por el juez Ariel Quiroga, luego del pedido formulado por la fiscal Rita Barrionuevo, quien sostuvo que continúan vigentes los riesgos procesales.

Durante la audiencia, tanto la Fiscalía como la Defensa coincidieron en que persisten elementos que justifican la detención preventiva, entre ellos el peligro de fuga, la gravedad de los hechos investigados, la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo y la falta de arraigo del imputado.

En ese marco, el magistrado resolvió extender la medida de coerción por otros seis meses.

Según la acusación fiscal, los hechos habrían ocurrido entre julio de 2023 y julio de 2024 y provocaron un grave perjuicio en la salud de la víctima.

La investigación ya fue elevada en su etapa acusatoria y, de acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la defensa analiza la posibilidad de avanzar en un acuerdo de juicio abreviado.

La defensora pública Rosa Sánchez informó que no formularían oposición al pedido fiscal y explicó que el acusado no cuenta con un domicilio alternativo, lo que impidió solicitar una medida sustitutiva como prisión domiciliaria.

También participaron organismos de protección

En la audiencia estuvieron presentes además la asesora de menores Cinthia English y el abogado Jeremías Kruger, quienes acompañaron el planteo del Ministerio Público Fiscal.

Ante situaciones de violencia sexual o abuso, las denuncias pueden realizarse en la Comisaría de la Mujer o en dependencias judiciales correspondientes.