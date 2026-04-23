Seguirán presos los sujetos que vejaron a un hombre provocándole la muerte

Este jueves por la mañana se llevó a cabo una nueva audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumplen Eduardo Castelblanco y Diego Pascal, imputados por la muerte de un hombre en un hecho que tuvo lugar en una vivienda de Cerro Solo el 26 de abril del año pasado. La víctima agonizó 20 días hasta fallecer el 16 de mayo de 2025 en el Hospital Regional.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la continuidad de la prisión de Casteblanco y Pascal, planteo que no fue objetado por las defensas.

El fiscal Adrián Cabral, acompañado por la funcionaria Natalia Gómez, indicó que la acusación pública ya fue presentada en diciembre del año pasado. La calificación legal del hecho es de “homicidio agravado por ensañamiento en grado de tentativa, en concurso ideal con abuso sexual agravado por la introducción de objeto vía anal y por ser cometido por dos o más personas, en concurso ideal con amenazas simples”. Por el hecho, los sujetos podrían ser condenados a 19 y 20 años de prisión.

Asimismo, Cabral remarcó que el caso se encuentra a la espera de la audiencia preliminar, fijada para el próximo 5 de mayo, y que no se han modificado los riesgos procesales que justificaron la prisión preventiva. “Estamos ante un hecho gravísimo, con expectativa de pena de cumplimiento efectivo, y persisten los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación”, argumentó.

Por su parte, el defensor de Castelblanco, Gustavo Oyarzún, no presentó oposición al requerimiento fiscal, mientras que la abogada de Pascal, María de los Ángeles Garro, consintió de manera excepcional la continuidad de la medida hasta la realización de la audiencia preliminar.

Finalmente, el juez Mariano Nicosia resolvió mantener la prisión preventiva de ambos imputados por el plazo de dos meses o hasta la finalización de la audiencia preliminar, lo que ocurra primero.