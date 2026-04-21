Subieron a $15 millones la recompensa por Iván Torres Millacura

A más de dos décadas de su desaparición, el Gobierno nacional resolvió elevar a $15 millones la recompensa para quienes aporten datos certeros que permitan encontrar a Iván Eladio Torres Millacura, el joven visto por última vez en Comodoro Rivadavia en octubre de 2003.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 340/2026 del Ministerio de Seguridad y busca reactivar la búsqueda en una causa emblemática de la provincia del Chubut, vinculada a desaparición forzada de persona.

Según consta en la investigación, Iván Torres Millacura fue interceptado durante la madrugada del 3 de octubre de 2003 por un patrullero policial en Comodoro Rivadavia. Desde entonces no se volvió a saber de él. Por el caso, ya hubo efectivos policiales condenados.

La causa judicial continúa tramitándose bajo un hábeas corpus y sigue siendo uno de los expedientes más sensibles en materia de derechos humanos en la región.

Cómo aportar información

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que cualquier persona que posea datos relevantes puede comunicarse de manera confidencial con la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas.

Las autoridades remarcaron que la identidad de quienes colaboren estará protegida y que la recompensa será abonada únicamente si la información resulta útil para localizar al joven.

La actualización del monto busca renovar el interés público sobre un caso que marcó a Comodoro Rivadavia y que, 23 años después, continúa sin respuestas definitivas para la familia de Iván Torres Millacura.