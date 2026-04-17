La audiencia se realizó este viernes en los tribunales penales del barrio Roca. Fueron seleccionados 90 potenciales jurados.

Sortean jurados para el juicio al trío que secuestró a un hombre en Km 8

Este viernes por la mañana se llevó a cabo en los tribunales penales del barrio Roca la audiencia de sorteo de jurados en una causa por robo triplemente agravado y privación ilegítima de la libertad, vinculada a un hecho ocurrido el 6 de junio de 2024. En el expediente se encuentran imputados Néstor Leonori, Leonardo Martearena y Martín Ojeda.

Durante la audiencia se seleccionaron 90 potenciales jurados, conformados en partes iguales por varones y mujeres, quienes fueron previamente sorteados del padrón electoral, de acuerdo con el procedimiento establecido para los juicios por jurados.

Como próxima instancia, se desarrollará la audiencia de selección de jurados, conocida como voir dire, en la que se evaluará la idoneidad de los ciudadanos convocados para integrar el tribunal popular. El debate oral ante el jurado fue programado para los días 20, 21 y 22 de mayo.

La audiencia estuvo presidida por la jueza penal Raquel Tassello. Por el Ministerio Público Fiscal intervino el funcionario de fiscalía Maximiliano Morsucci, mientras que la defensa de los imputados estuvo a cargo del abogado particular Guillermo Iglesias.

“VOS ME ROBASTE MI PLANTACION”

El hecho se produjo el jueves 6 de junio de 2024. Según la imputación de la Fiscalía, siendo las 23:36 de ese día, Darío Néstor Leonori se hizo presente en un domicilio situado en Bombero González al 1000, de Km 8, a bordo de un Ford Fiesta Kinetic. En tales circunstancias, Leonori realizó un llamado telefónico a la víctima, solicitándole que le prestara una balanza. Le dijo que se encontraba afuera de la vivienda. Entonces, el damnificado se acercó hasta el vehículo.

Leonori le pidió que se subiera porque quería mostrarle algo que tenía en su vivienda. La víctima accedió y se dirigieron hacia Rubén Darío al 200, en Restinga Alí. Allí se encontraban Martin Ojeda, Nahuel Martearena y otra persona no identificada.

Leonori empujo por la espalda a la víctima, tirándolo contra un sillón de la vivienda, mientras que le vociferaba: “vos hijo de puta me robaste”.

En paralelo, los demás involucrados comenzaron a agredirlo con golpes de puño y puntapiés. Seguidamente Leonori, mediante la utilización de un cable de carga USB, ató ambas manos de la víctima, refiriendo: “vos me robaste mi plantación de marihuana”.

Luego, Martearena tomó un rifle de un solo cañón, colocándolo en la boca de la víctima, mientras que los restantes insistían: “decí que fuiste vos, dale. Si no fuiste vos, seguro fue tu hijo”.

Aproximadamente dos horas después, Leonori, Martearena, Ojeda, el cuarto hombre no identificado y la victima atada se dirigieron hasta el domicilio de la misma. Allí hicieron que el damnificado llamara a su pareja, indicándole que dijera que habría tenido un problema.

La pareja egresó del domicilio y Leonori le indico que subiera al auto. Allí manifestó: “quédense tranquilos porque si no le pegamos un tiro”. Seguidamente, Martearena, Ojeda y el cómplice no identificado bajaron del vehículo e ingresaron al domicilio. Una vez adentro, Martearena le colocó un cuchillo en la garganta a un menor de edad, manifestando que se quedaran tranquilos, que les iban a robar.

Pasados unos cinco minutos, los hombres egresaron de la vivienda con ocho plantas de marihuana y tres paneles de luz led, colocándolos en el interior del baúl. Luego hicieron descender a las victimas mientras les advirtieron: “no denuncien nada porque si no les vamos a matar un pibe y van a tener que buscar el cuerpo al faro”.