Investigan si un bebé sufrió maltrato tras ser internado

Un bebé de un año y diez meses se encuentra internado en terapia intensiva desde el viernes en un hospital pediátrico de Mendoza, donde llegó en grave estado y con lesiones cerebrales. Ahora la Justicia investiga si se trata de un caso de maltrato infantil.

El menor fue ingresó a la guardia de urgencias del Hospital Notti con lesiones cerebrales y en estado delicado. Los médicos lograron estabilizarlo y ordenaron su internación en terapia intensiva.

Los profesionales que lo atendieron lograron detectar que las lesiones que presentaba compatibles con el denominado “síndrome del niño sacudido”, lo que llevó a activar el protocolo correspondiente y presentar una denuncia ante la Justicia para que averigüen si fue víctima de un episodio de violencia en su círculo familiar.

Tras la denuncia de los médicos, esta semana tomó intervención en el caso la Unidad Fiscal de Homicidios.

En ese marco, se dispuso a indagar al entorno familiar. Además, se le realizaron una serie de análisis a su hermano mellizo, quien solo pasó por observación y fue regresado a su casa.

Según fuentes vinculadas a la investigación, los padres se encuentran separados y tanto el nene ahora internado como su hermano mellizo estaban a cargo de la madre, quien convive con su nueva pareja.

Con el avance de la investigación se reveló que le nene ya había estado internado en el mismo hospital meses atrás.

Ante esta situación, luego de la denuncia de los médicos y la declaración de testigos, la Justicia de Mendoza dispuso este miércoles una medida de restricción de acercamiento para la mujer.

En el caso intervienen el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y el Programa Provincial de Maltrato infantil (PPMI).

El caso de Mendoza se conoce en medio de la conmoción generada por la muerte de Ángel López, el nene de cuatro años que presentaba más de veinte lesiones en su cabeza y murió en Comodoro Rivadavia. Por el hecho, su madre y su padrastro fueron imputados por homicidio y la Justicia les dictó prisión preventiva por un plazo de seis meses.