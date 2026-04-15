Pidieron la detención urgente de Carlos Nair Menem por robo y violencia de género

La tensión dentro de la familia Menem volvió a escalar y esta vez lo hizo con un movimiento judicial que sacudió el escenario mediático. Zulemita Menem decidió avanzar con una presentación formal ante la Justicia para solicitar la detención urgente de su hermano, Carlos Nair Menem, en un conflicto que suma antecedentes y viejas disputas familiares.

La noticia salió a la luz durante una emisión del programa A la tarde, que conduce Karina Mazzocco por América TV, donde se dieron a conocer detalles del documento presentado por la hija mayor del ex presidente Carlos Saúl Menem. Según explicaron en el ciclo, la medida busca que la Justicia actúe rápidamente ante lo que consideran una situación reiterada.

Fue la propia conductora quien explicó el punto central del planteo judicial. “Zulemita ha pedido la detención de su hermano, por ser reincidente de robo”, sostuvo Karina Mazzocco al aire, dando a entender que el pedido se basa en antecedentes que agravan el cuadro.

El conflicto, sin embargo, no aparece aislado. Según se explicó en el mismo programa, la situación se intensificó luego de una denuncia reciente presentada por una expareja de Carlos Nair. “Esto se da porque la última pareja de Carlitos hizo una denuncia por violencia de género y robo, hace instantes la ex fue a ratificar. Por eso, Zulemita aprovechó la situación para solicitar la detención”, agregó Mazzocco, aportando el contexto de la decisión judicial.

Mientras el tema se discutía en vivo, el periodista Luis Ventura sumó otro dato que generó impacto en el estudio y en la audiencia. "El fiscal ordenó que vayan a buscar a Carlos Nair Menem", reveló, señalando que la causa ya habría tenido un primer movimiento en el ámbito judicial.

Pero la historia no terminó ahí. En medio del debate televisivo, Carlos Nair Menem se comunicó telefónicamente con el programa y decidió responder a las acusaciones. Lejos de mostrarse preocupado, negó todo y habló con firmeza. "Por qué voy a estar asustado si no hice nada. Es todo mentira", afirmó.

Así, el enfrentamiento entre los hermanos vuelve a quedar bajo la lupa pública. Lo que comenzó como un conflicto familiar hace tiempo suma ahora un nuevo capítulo judicial, con denuncias, versiones cruzadas y un escenario que, lejos de calmarse, parece seguir escalando.