Los equipos serán distribuidos en distintas dependencias de Comodoro Rivadavia y forman parte de una política de fortalecimiento tecnológico y trabajo conjunto entre instituciones.

Fiscalía entregó 46 computadoras a la Policía para reforzar tareas de prevención e investigación

El Ministerio Público Fiscal de Chubut concretó la entrega de 46 computadoras a la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de fortalecer las herramientas tecnológicas utilizadas por efectivos policiales en tareas de prevención, investigación y gestión operativa.

La entrega se realizó este jueves en el marco de un proceso de renovación tecnológica impulsado por la Fiscalía, que permitió reacondicionar equipos informáticos para su reutilización en distintas dependencias policiales de la ciudad.

Los equipos fueron entregados formalmente por el fiscal jefe Cristian Olazábal al jefe de la Unidad Regional, comisario mayor Lucas Cocha, durante un acto desarrollado en Comodoro Rivadavia.

Previamente, el delegado local de Informática del Ministerio Público Fiscal, Cristian Mathias, estuvo a cargo del acondicionamiento técnico de las computadoras para garantizar su correcto funcionamiento.

Según se informó, los dispositivos serán distribuidos entre las Divisiones Especiales y las distintas Seccionales policiales, permitiendo mejorar las capacidades operativas de los preventores y de los equipos de investigación.

Desde la Fiscalía destacaron que la iniciativa se enmarca en las políticas de cooperación institucional promovidas por la Procuración General, orientadas a optimizar recursos y fortalecer el trabajo coordinado entre los organismos encargados de la seguridad y la administración de justicia.