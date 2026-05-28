La Justicia confirmó la prisión preventiva por 15 días para Jonathan Miranda, Mateo Salvatierrez, Germán Sandunay, Ricardo Rodríguez y Nahuel Escudero, imputados en una causa por presunta usurpación.

Confirmaron la prisión preventiva para los cinco acusados por una usurpación

La audiencia de revisión de la medida cautelar se realizó por videoconferencia y estuvo vinculada al hecho investigado bajo la figura de usurpación en grado de tentativa.

Durante la audiencia, la defensa particular encabezada por Paulo Neira cuestionó la prisión preventiva dispuesta previamente por la jueza Mariel Arcuri y solicitó su revocación.

El defensor sostuvo que el hecho investigado no llegó a consumarse y recordó que el delito contempla una pena máxima de tres años de prisión. Además, remarcó que ninguno de los acusados posee antecedentes penales y pidió, subsidiariamente, que se les impusiera la obligación de presentarse diariamente en una comisaría de Caleta Olivia.

Por su parte, el fiscal Facundo Oribones argumentó que la resolución judicial estaba debidamente fundada y advirtió sobre riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que todos los imputados son foráneos y carecen de arraigo en Comodoro Rivadavia, ya que cuatro tienen domicilio en Caleta Olivia y Miranda reside en El Bolsón.

“Han venido a cometer el hecho por el cual se los ha imputado”, sostuvo Oribones durante la audiencia.

Finalmente, el tribunal revisor integrado por los jueces Jorge Ennis y Martín O’Connor resolvió confirmar la prisión preventiva al considerar que la decisión original fue “ajustada a derecho y razonable”.