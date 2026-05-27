El municipio realiza el análisis técnico presentado por MR

La acción de la empresa MR se produjo en el marco del plazo de diez días hábiles otorgado por el Municipio para subsanar el incumplimiento determinado el 18 de mayo, límite para la firma del contrato según lo estipulado por el pliego de condiciones de la licitación del transporte público de la ciudad.

Entre la documentación presentada se encuentran: comprobantes vinculados a las unidades y elementos destinados a acreditar la existencia física de los colectivos que prestarán el servicio, por lo que actualmente las áreas técnicas y administrativas del Municipio se encuentran abocadas al análisis y verificación de toda la documentación aportada por la empresa, a fin de constatar el efectivo cumplimiento de los requisitos previstos en el pliego licitatorio.

Desde el Ejecutivo Municipal se remarcó que todo el proceso continúa desarrollándose dentro de los plazos y mecanismos previstos por la normativa vigente, “garantizando transparencia, seguridad jurídica y el resguardo del interés público”.