Encontraron muerta a Ana Lía Corte tras casi tres semanas de búsqueda

La ciudad de San Carlos de Bariloche permanece conmocionada tras el hallazgo del cuerpo de Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que era intensamente buscada desde el pasado 8 de mayo.

Los restos fueron encontrados este martes en un barranco cercano al cementerio municipal, en la zona sur de la ciudad, un sector que incluso ya había sido rastrillado previamente durante los operativos de búsqueda.

Según trascendió, vecinos del lugar alertaron a las autoridades luego de observar parte de un cuerpo entre la vegetación. Horas más tarde, familiares de la mujer confirmaron la identidad.

En el lugar trabajó durante toda la noche personal de Criminalística de la Policía de Río Negro, mientras que la investigación quedó a cargo de las fiscales Betiana Cendón y María Sofía Ocampo.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial del hospital zonal para realizar las pericias forenses correspondientes y determinar las causas de la muerte.

La desaparición de Ana Lía había movilizado una intensa búsqueda en distintos puntos de Bariloche y localidades cercanas. Se realizaron rastrillajes en el arroyo Ñireco, Chalhuaco, edificios abandonados y sectores de Villa La Angostura, además del área donde finalmente fue hallada.

En los últimos días, la pareja de la mujer, Milton Marques, había realizado publicaciones en redes sociales donde relató que Ana Lía atravesaba un tratamiento psiquiátrico desde 2019 y recordó un episodio ocurrido en 2021, cuando también desapareció y fue encontrada con hipotermia tras un amplio operativo de búsqueda.

Según explicó, durante las últimas semanas la mujer había vuelto a sufrir cuadros de depresión e insomnio, situación que había motivado modificaciones en su medicación.

La investigación ahora busca reconstruir qué ocurrió en los días previos a la muerte y cómo el cuerpo terminó en un lugar que ya había sido inspeccionado anteriormente por los equipos de búsqueda.