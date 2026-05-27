La Justicia Federal suspendió parcialmente la resolución del Gobierno nacional que disponía el cierre de más de 600 servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y otorgó protección judicial a los trabajadores que podían verse afectados por el proceso de reorganización impulsado por el Ejecutivo.

La Justicia frenó el cierre de más de 600 servicios del INTI

La medida fue adoptada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien hizo lugar parcialmente a una cautelar presentada por Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

El fallo ordena al organismo abstenerse de ejecutar medidas vinculadas al cierre, transferencia o modificación de funciones, así como impedir movimientos de equipamiento técnico relacionados con el proceso de reorganización.

Además, la resolución judicial obliga al Estado a garantizar la continuidad laboral de los trabajadores alcanzados, manteniendo sus categorías, salarios y condiciones vigentes al 14 de abril de 2026.

Otro de los puntos destacados del fallo establece la continuidad de programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del instituto.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la decisión judicial y calificó el fallo como “un histórico triunfo para los estatales”.

La resolución cuestionada, identificada como 42/2026 y publicada en abril, impulsaba el cierre inmediato de más de 600 servicios del INTI bajo el argumento de reducir gastos, simplificar estructuras y eliminar áreas consideradas superpuestas con ofertas privadas.

Desde el Gobierno habían asegurado que la medida formaba parte de una política de eficiencia estatal y reorganización administrativa, mientras que sectores sindicales denunciaron un intento de desmantelamiento del organismo científico y tecnológico.