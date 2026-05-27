Un conductor sufrió lesiones leves tras un choque frontal en Ruta 26

El accidente ocurrió este miércoles a la altura del kilómetro 2 e involucró a dos vehículos. Uno de los automovilistas fue asistido por una lesión en la frente.

Un accidente de tránsito con lesionados se registró este miércoles alrededor de las 13:55 sobre la Ruta Nacional 26, a la altura del kilómetro 2, donde colisionaron de manera frontal dos vehículos.

La intervención policial se produjo luego de un aviso emitido por el Centro de Monitoreo, que alertó sobre el siniestro vial. Al arribar al lugar, los efectivos constataron el impacto entre ambos rodados y el despliegue del operativo de asistencia.

Uno de los conductores presentaba lesiones en la zona de la frente y recibió atención médica en el lugar por parte del personal de una ambulancia. En tanto, el otro automovilista se encontraba en buen estado de salud y no necesitó asistencia.

Además del trabajo sanitario, efectivos policiales realizaron las verificaciones correspondientes sobre la documentación de los vehículos involucrados y confirmaron que ambos contaban con la totalidad de los papeles vigentes y en regla.

Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán establecer cómo se produjo el choque.