Una mujer fue hospitalizada tras un choque en el barrio Roca

El accidente ocurrió este martes por la mañana en la esquina de Colonos Galeses y Carlos Gardel. La acompañante de uno de los vehículos sufrió lesiones y una de las conductoras fue multada por circular sin seguro obligatorio.

Un siniestro vial registrado este martes por la mañana en el barrio Roca dejó como saldo a una mujer lesionada y trasladada al Hospital Regional.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:55 en la intersección de Colonos Galeses y Carlos Gardel, donde colisionaron un Chevrolet Meriva y una Ford Ecosport. Personal de la Comisaría Tercera intervino en el lugar tras el alerta por el choque.

De acuerdo con la información recabada, el Chevrolet circulaba por Colonos Galeses en sentido sur-norte, mientras que la Ford Ecosport avanzaba por Carlos Gardel de oeste a este.

A raíz del impacto, la acompañante del Meriva manifestó dolores en uno de sus brazos y en la zona intercostal derecha. Tras recibir asistencia médica en el lugar, fue derivada al Hospital Regional debido a la continuidad de las molestias.

En el operativo también trabajó personal de Tránsito, que colaboró con el ordenamiento vehicular y el resguardo del sector. Durante la verificación de la documentación, se constató que la conductora de la Ford Ecosport circulaba sin el seguro obligatorio, por lo que se labró la infracción correspondiente.