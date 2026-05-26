Una Ranger se incendió en el Pueyrredón: podría haber sido intencional

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en Crónica y Jauretche. Personal policial y bomberos voluntarios trabajaron para controlar el fuego.

Una camioneta Ford Ranger fue consumida por un incendio durante la madrugada de este martes en el barrio Pueyrredón. El episodio se registró alrededor de las 4:00 en la esquina de las calles Crónica y Jauretche.

Tras un aviso emitido por el Centro de Monitoreo, efectivos de la Seccional Tercera encontraron el rodado, de color blanco, envuelto en llamas. Ante la intensidad del fuego, solicitaron la intervención de una dotación de bomberos voluntarios para contener la situación.

Los bomberos trabajaron sobre el vehículo hasta extinguir el foco ígneo y posteriormente se realizaron tareas de resguardo y constatación de los daños ocasionados.

En el marco de las actuaciones, el propietario de la camioneta fue entrevistado por el personal policial y sostuvo que el incendio habría sido provocado de manera intencional. A partir de esa declaración, se iniciaron las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación del hecho.