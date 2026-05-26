Protagonizó un choque, no tenía seguro y la licencia estaba vencida

Dos vehículos chocaron este domingo por la noche en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Estados Unidos. El hecho dejó daños materiales en ambos rodados y derivó en actuaciones por infracciones de tránsito.
El siniestro se produjo alrededor de las 21:50 y estuvo protagonizado por una Renault Kangoo gris, conducida por N.B.N., y un Ford Fiesta azul, manejado por Y.A.A.
Tras la intervención del personal en el lugar, se confirmó que ninguno de los ocupantes sufrió lesiones y se realizaron las actuaciones correspondientes por el choque.
Además, a la conductora de la Renault Kangoo se le labró un acta de infracción debido a que circulaba con la licencia de conducir vencida y sin seguro obligatorio.