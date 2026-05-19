Una adolescente de 13 años permanece internada en el Hospital Regional tras ser víctima de un cobarde siniestro vial durante la madrugada.

Atropelló a una nena de 13 años frente al Gimnasio N°2 y se dio a la fuga

Ocurrió en la Avenida Constituyentes, frente al Gimnasio Municipal N°2, cuando un vehículo Chevrolet color rojo la atropelló mientras intentaba cruzar la calzada. Lejos de auxiliarla, el conductor aceleró y se dio a la fuga. La menor presenta traumatismos y pérdida de sensibilidad en sus extremidades.

Alrededor de las 3:30 horas de este martes, personal policial de la Comisaría Seccional Quinta intervino en un grave hecho de tránsito tras recibir el reporte del ingreso de una menor lesionada al Hospital Regional. El incidente, que es materia de investigación, ocurrió en las inmediaciones de la Avenida Constituyentes, específicamente en el lateral del Gimnasio Municipal N°2.

Efectivos de la comitiva policial se entrevistaron en la sala de pediatría del segundo piso con Vargas Rosas (43), madre de la víctima, quien relató los desesperantes momentos vividos por su hija, Nahiara Ailen Barceló (13).

Según la reconstrucción del hecho basada en el testimonio de la progenitora, la adolescente se disponía a cruzar la avenida cuando fue embestida violentamente por un vehículo marca Chevrolet de color rojo. El conductor del rodado, cuya identidad, modelo y dominio aún se desconocen, no se detuvo en ningún momento para asistir a la menor y escapó del lugar a toda velocidad.

Fue gracias a la intervención espontánea de transeúntes y comerciantes de la zona que la joven recibió los primeros auxilios. Posteriormente, fue trasladada de urgencia al nosocomio regional, donde quedó bajo observación médica.

De acuerdo al parte médico momentáneo, la menor presenta diversos traumatismos y, de forma preocupante, una pérdida de sensibilidad en el lado derecho de sus piernas y en su brazo izquierdo. A pesar de la gravedad de estas secuelas, las autoridades sanitarias informaron que, por el momento, la paciente se encuentra fuera de peligro vital.

El caso quedó a cargo del Dr. Oribones, del Ministerio Público Fiscal, quien ordenó de forma inmediata que el personal de la Policía Científica realice una inspección ocular detallada en el lugar del siniestro.

La policía se encuentra relevando las cámaras de seguridad de los comercios cercanos y del Gimnasio N°2 para intentar reconstruir la trayectoria del Chevrolet rojo y dar con el paradero del responsable, quien ahora enfrenta cargos por lesiones y abandono de persona. El procedimiento inicial fue llevado adelante por el Oficial Ayudante Leandro Yañes.