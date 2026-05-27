Otro motociclista hospitalizado tras un accidente de tránsito en avenida Huergo

El martes por la tarde, en la intersección de avenida Huergo y Glatigni del barrio Máximo Abásolo, un joven de 24 años también resultó con lesiones de distinta consideración tras un choque con su moto.

Ayer por la tarde en la intersección de la avenida Huergo y la Glatigni del Abásolo, un joven de 24 años también resultó con lesiones de distinta consideración tras un choque con su moto.

El siniestro involucró a una motocicleta y a dos automóviles, lo que motivó la intervención del personal policial de la Comisaría Séptima, agentes de tránsito y el servicio médico de urgencia.

El choque ocurrió aproximadamente a las 18:45, según informaron fuentes policiales a Crónica. En ese momento, la víctima, identificada como José Andrés Vera, circulaba a bordo de un motovehículo Mondial Max de color negro en sentido oeste a este por la avenida Huergo. En dirección opuesta transitaba una camioneta Toyota Hilux gris, conducida por un hombre de 67 años.

De acuerdo con la reseña de los hechos brindada por la policía, al momento en que la camioneta realizó una maniobra para doblar hacia el sur por la calle Glatigni, la moto habría acelerado su paso y, por circunstancias que se tratan de establecer, el conductor de la moto perdió el control e impactó contra un Renault Kwid blanco, el cual se encontraba estacionado y sin ocupantes frente al local comercial "La Esquina". El choque causó daños materiales visibles en ambos vehículos.

Al arribar el personal policial, el motociclista se encontraba consciente y estaba siendo asistido por una comitiva médica, que dispuso su inmediato traslado en ambulancia hacia el hospital para recibir atención médica.

En el lugar del accidente también se hizo presente el personal de la División Policía Científica, que realizó las diligencias y peritajes de rigor para determinar la mecánica precisa del impacto.

Asimismo, inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal efectuaron el correspondiente test de alcoholemia al conductor de la camioneta Toyota Hilux, el cual arrojó un resultado de 0,0 g/l de alcohol en sangre.

Tras tomar conocimiento del hecho, la representante del Ministerio Público Fiscal ordenó el secuestro preventivo del motovehículo, el cual fue trasladado y alojado en la dependencia policial a la espera de la evolución del estado de salud del joven lesionado.