El accidente ocurrió este martes por la tarde en Roca y La Nueva Provincia. El conductor de la moto fue trasladado al Hospital Regional para realizarle estudios de mayor complejidad.

Motociclista herido tras impactar contra una camioneta en la Roca

Un motociclista resultó herido este martes por la tarde luego de protagonizar un accidente de tránsito con una camioneta en la intersección de avenida Roca y La Nueva Provincia, en barrio San Isidro Labrador.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:30 y estuvo protagonizado por una motocicleta Honda CBR y una camioneta Ford Ranger, por causas que aún son materia de investigación.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió diversas lesiones y debió ser asistido en el lugar por personal médico. Minutos más tarde arribó una ambulancia que trasladó al motociclista al Hospital Regional, donde quedó bajo observación y se le realizarían estudios de mayor complejidad para determinar la gravedad de las heridas.

En paralelo, agentes de Tránsito Municipal llevaron adelante las actuaciones correspondientes y sometieron al conductor de la camioneta al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol en sangre.

Según trascendió, el motociclista sería sometido al control de alcoholemia en el centro asistencial.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, ambos vehículos fueron secuestrados y trasladados a una dependencia policial mientras avanza la investigación para establecer la mecánica del choque.

En el lugar también trabajó personal de Policía Científica, que realizó tareas de fotografía y mediciones para incorporarlas a las actuaciones judiciales.