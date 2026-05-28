El pronóstico anticipa una jornada inestable para Comodoro Rivadavia, con presencia de lloviznas y lluvias aisladas durante gran parte del día.

Comodoro tendrá un jueves fresco, con lloviznas y algo de viento

Por la mañana se esperan lloviznas, con temperaturas cercanas a los 8°C y vientos del noreste de entre 23 y 31 km/h. Además, podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Durante la tarde continuarán las probabilidades de lluvias aisladas, con una máxima prevista de 11°C y viento moderado proveniente también del noreste.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar con cielo mayormente nublado y descenso de la temperatura hasta los 6°C.

Será una jornada típica de otoño patagónico, marcada por la humedad, nubosidad y algo de viento.