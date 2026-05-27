Comodoro tendrá un miércoles inestable y con probabilidad de lluvias aisladas

De acuerdo al pronóstico, la mañana comenzará con cielo cubierto y probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura rondará los 7°C y el viento soplará desde el este con velocidades de entre 23 y 31 km/h.
Por la tarde continuarán las lluvias aisladas y la temperatura alcanzará una máxima de 11°C. Además, se prevén ráfagas intensas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado y disminuirán las probabilidades de precipitaciones, aunque continuarán las ráfagas provenientes del noreste.