El miércoles 27 de mayo se presentará con condiciones inestables en Comodoro Rivadavia, donde se esperan lluvias aisladas durante gran parte de la jornada y ráfagas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

Comodoro tendrá un miércoles inestable y con probabilidad de lluvias aisladas

De acuerdo al pronóstico, la mañana comenzará con cielo cubierto y probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura rondará los 7°C y el viento soplará desde el este con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde continuarán las lluvias aisladas y la temperatura alcanzará una máxima de 11°C. Además, se prevén ráfagas intensas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado y disminuirán las probabilidades de precipitaciones, aunque continuarán las ráfagas provenientes del noreste.