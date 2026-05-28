Preventiva para condenado por abuso sexual agravado contra menores

La Justicia resolvió mantener la prisión preventiva de un hombre identificado por las iniciales M.F.D., condenado por dos hechos de abuso sexual simple agravado por el vínculo contra menores de edad pertenecientes a su entorno familiar.

La decisión fue adoptada este miércoles durante una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Sarmiento, donde la fiscal Rita Barrionuevo solicitó la continuidad de la medida de coerción al sostener que persisten riesgos procesales, principalmente peligro de fuga.

Por tratarse de un caso con víctimas menores y vínculo familiar directo, las autoridades judiciales evitaron difundir la identidad completa del condenado.

La representante del Ministerio Público Fiscal también pidió avanzar con la audiencia de cesura para debatir la pena definitiva que deberá cumplir el acusado.

En contraposición, el defensor Guillermo Iglesias solicitó el cese de la prisión preventiva y propuso que el hombre continúe bajo arresto domiciliario, argumentando que existen informes sociales favorables sobre el entorno familiar y la vivienda ofrecida para cumplir la medida.

Sin embargo, el juez penal Ariel Quiroga entendió que no aparecieron elementos nuevos que justifiquen modificar la resolución anterior y decidió mantener la prisión preventiva por tres meses o hasta que se realice la audiencia de imposición de pena.

Durante la audiencia también participó el abogado Edgardo Rubén Hughes, representante legal de la madre de las víctimas, quien acompañó el pedido de la Fiscalía.

La investigación determinó que los abusos ocurrieron entre junio de 2020 y marzo de 2021 dentro del ámbito familiar.

Inicialmente, el acusado había sido condenado a cinco años y seis meses de prisión por cinco hechos de abuso sexual simple agravado por el vínculo en concurso real. Posteriormente, la Cámara Penal confirmó parcialmente la responsabilidad penal sobre dos hechos y absolvió al imputado respecto de otros tres episodios.

Las impugnaciones extraordinarias posteriores fueron rechazadas tanto por la Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia como por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Actualmente, la defensa presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Desde la Justicia recordaron que el abuso sexual infantil suele ocurrir dentro de entornos cercanos y remarcaron la importancia de denunciar cualquier sospecha ante organismos especializados como la Comisaría de la Mujer o la Fiscalía.