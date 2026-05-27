La Justicia de Comodoro Rivadavia declaró culpable a Héctor Antonio Hueicha por un hecho de tentativa de robo agravado con arma ocurrido en mayo de este año en el barrio Roca.

Condenaron a Héctor Hueicha por intentar robar con un cuchillo en barrio Roca

La resolución fue dictada por el juez penal Mariano Nicosia, tras la realización del juicio oral y público desarrollado en los tribunales penales de la ciudad.

Según la acusación presentada por el fiscal Facundo Oribones, el hecho ocurrió el pasado 13 de abril de 2025 alrededor de las 22:20, cuando la víctima caminaba por pasaje Unamuno al 1100 y fue sorprendida desde atrás por Hueicha.

De acuerdo a la reconstrucción realizada durante el debate, el acusado le exigió dinero y cigarrillos y, ante la negativa de la víctima, extrajo un cuchillo y lo apoyó sobre su cuello, provocándole una lesión superficial.

La situación fue advertida por vecinos del sector que acudieron tras escuchar los gritos de auxilio. Entre varias personas lograron reducir al agresor hasta la llegada de efectivos de la Seccional Cuarta de Policía, quienes concretaron la detención y secuestraron el arma blanca utilizada.

Durante los alegatos finales, la Fiscalía —acompañada por la procuradora Ailén Picollo— sostuvo que la responsabilidad penal del acusado quedó plenamente acreditada.

Por su parte, la defensa encabezada por Juan Bill solicitó la absolución de Hueicha, argumentando contradicciones en las declaraciones testimoniales y la existencia de dudas razonables.

Sin embargo, el magistrado resolvió condenarlo como autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa.

La audiencia de cesura, donde se definirá la pena que deberá cumplir el condenado, fue fijada para el próximo viernes 29 de mayo a las 14 horas.