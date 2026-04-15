Se supo luego del siniestro en Kennedy e Islas Leones que dejó como saldo una beba internada en el Hospital Regional.

El Mercedes que chocó en el Ceferino lo habían robado de una cochera céntrica

El hecho se registró alrededor de las 00:10 de este miércoles, cuando el Mercedes Benz robado, conducido por un hombre de 35 años, impactó la parte trasera de un vehículo que circulaba en dirección sur-norte (conducido por una mujer de 51 años). El conductor del auto hurtado perdió el control y colisionó contra otro vehículo estacionado, propiedad de un hombre de 55 años.

En el vehículo impactado viajaban además una acompañante adulta y una bebé de 3 meses, quien fue trasladada de forma preventiva al Hospital Regional.

Los tests de alcoholemia arrojaron 0,00 g/l para su conductora y 2,12 g/l para el conductor del Mercedes Benz que –según se sabría luego- era robado.

El propietario original del vehículo es un hombre de 53 años que había dejado el Mercedes Benz resguardado el lunes 6 de abril en una cochera ubicada en calle 9 de Julio. Esta madrugada se enteró, a través de efectivos policiales, que su vehículo había aparecido, aunque destruido.