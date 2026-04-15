El Mercedes que chocó en el Ceferino lo habían robado de una cochera céntrica

El hecho se registró alrededor de las 00:10 de este miércoles, cuando el Mercedes Benz robado, conducido por un hombre de 35 años, impactó la parte trasera de un vehículo que circulaba en dirección sur-norte (conducido por una mujer de 51 años). El conductor del auto hurtado perdió el control y colisionó contra otro vehículo estacionado, propiedad de un hombre de 55 años.
En el vehículo impactado viajaban además una acompañante adulta y una bebé de 3 meses, quien fue trasladada de forma preventiva al Hospital Regional.
Los tests de alcoholemia arrojaron 0,00 g/l para su conductora y 2,12 g/l para el conductor del Mercedes Benz que –según se sabría luego- era robado.
El propietario original del vehículo es un hombre de 53 años que había dejado el Mercedes Benz resguardado el lunes 6 de abril en una cochera ubicada en calle 9 de Julio. Esta madrugada se enteró, a través de efectivos policiales, que su vehículo había aparecido, aunque destruido.